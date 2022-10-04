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4 октября

«Зачем оскорблять чемпиона?» Дариуш — о словах Хабиба в адрес Оливейры

Чемпионат.comиещё 2

Американский боец UFC Бенеил Дариуш отреагировал на недавние слова бывшего чемпиона промоушена в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова о бразильце Чарльзе Оливейре. «Я просто думаю, что Чарльз Оливейра даже не появится в Абу-Даби и UFC заменит его на Бенеила Дариуша. Независимо от того, кто будет соперником Ислама, он на пути к тому, чтобы стать лучшим в мире», — писал ранее Хабиб. «Мне кажется, что такие парни были в этой игре слишком долго. Иногда нужно просто расслабиться. Расслабьтесь, не спешите и позвольте этому развиваться так, как и должно быть. Чарльз выходит в октагон и умирает всякий раз, когда сражается. Он придерживается принципа «убей или будь убитым». Зачем оскорблять чемпиона? Не знаю, о чём речь, но, думаю, Чарльз будет там», — сказал Дариуш в интервью на канале Helen Yee Sports в YouTube.

«Зачем оскорблять чемпиона?» Дариуш — о словах Хабиба в адрес Оливейры
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

7 мощных фактов о Чарльзе Оливейре:

MMA,Хабиб Нурмагомедов,
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