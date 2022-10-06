Американский боец оценил свои шансы на победу в поединке с Яном

Американский боец смешанного стиля (MMA) Шон О'Мелли оценил свои шансы на победу в поединке с россиянином Петром Яном. Его слова приводит YouTube-канал ESPN MMA.

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«Для простого болельщика кажется, что я аутсайдер. Но для эксперта очевидно, что шансы примерно равны», — сказал американец.

Боец назвал себя фаворитом в поединке с россиянином и заявил, что собирается победить Яна.

26 июля Ян назвал О'Мэлли интересным и раскрученным бойцом. Он обратил внимание на то, что Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) активно продвигает американца.

Ян подерется с О'Мэлли в рамках турнира UFC 280 в Абу-Даби, который пройдет 22 октября. В главном поединке вечера в поединке за пояс чемпиона UFC в легком весе поспорят россиянин Ислам Махачев и бразилец Чарльз Оливейра.