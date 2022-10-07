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1 час назад

Федор Емельяненко рассказал, что несколько сотен бойцов попали под частичную мобилизацию

Газета.Ru

Президент Союза ММА России Федор Емельяненко рассказал, как коснулась отечественных бойцов смешанного стиля частичная мобилизация.

Федор Емельяненко: несколько сотен бойцов мобилизовали
Фото: Союз ММА РоссииСоюз ММА России

Напомним, указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация.

«Правда ли, что бойцов команды Fedor Team призывают в армию в рамках мобилизации? Нет, пока ребят из моей команды не призывали, но достаточно активно призывают бойцов из Союза ММА. Несколько сотен ребят проходят мобилизацию. Но моей команды это пока не коснулось», — приводит слова Емельяненко MМА.metaratings.ru.

Ранее президент Bellator Скотт Кокер рассказал, где может пройти последний поединок Федора Емельяненко.

«Бой Федора может пройти в США. Но может, что поединок будет и в Японии. Что касается соперника, то он окончательно не определен», — сказал Кокер.

Всего в ММА российский атлет провел 47 боев, в которых одержал 40 побед и потерпел шесть поражений. В октябре 2021 года в бою против американца Тимоти Джонсона на Bellator 269 Емельяненко одержал победу нокаутом в первом раунде.

MMA,Тимоти Джонсон,Скотт Кокер,Федор Емельяненко,Владимир Путин,
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