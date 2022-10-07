Федор Емельяненко: несколько сотен бойцов мобилизовали

«Правда ли, что бойцов команды Fedor Team призывают в армию в рамках мобилизации? Нет, пока ребят из моей команды не призывали, но достаточно активно призывают бойцов из Союза ММА. Несколько сотен ребят проходят мобилизацию. Но моей команды это пока не коснулось», — приводит слова Емельяненко MМА.metaratings.ru.