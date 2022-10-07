Федор Емельяненко: несколько сотен бойцов мобилизовали

Президент Союза ММА России Федор Емельяненко рассказал, как коснулась отечественных бойцов смешанного стиля частичная мобилизация.
Напомним, указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация.
«Правда ли, что бойцов команды Fedor Team призывают в армию в рамках мобилизации? Нет, пока ребят из моей команды не призывали, но достаточно активно призывают бойцов из Союза ММА. Несколько сотен ребят проходят мобилизацию. Но моей команды это пока не коснулось», — приводит слова Емельяненко MМА.metaratings.ru.
Ранее президент Bellator Скотт Кокер рассказал, где может пройти последний поединок Федора Емельяненко.
«Бой Федора может пройти в США. Но может, что поединок будет и в Японии. Что касается соперника, то он окончательно не определен», — сказал Кокер.
Всего в ММА российский атлет провел 47 боев, в которых одержал 40 побед и потерпел шесть поражений. В октябре 2021 года в бою против американца Тимоти Джонсона на Bellator 269 Емельяненко одержал победу нокаутом в первом раунде.