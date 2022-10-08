Бойцу ММА оказалось мало 30 млн рублей за поединок

«30 млн — я так подумал уже сейчас — мало оказалось. Мне немного не хватило. Нужно 40 млн как минимум. Не хватило на всё, на что я хотел потратить, поэтому 40, а лучше 50 млн. Может, я и на 45 соглашусь», — рассуждал Исмаилов в беседе «Матч ТВ».