Бойцу ММА оказалось мало 30 млн рублей за поединок

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Исмаилов знает себе цену — ему оказалось мало гонорара в 30 млн рублей за поединок с сербом Александром Иличем по правилам бокса. Бой, который возглавил турнир Pravda Old School Boxing в Москве, продлился все заявленные шесть раундов. Судьи единогласно отдали победу российскому бойцу.
«30 млн — я так подумал уже сейчас — мало оказалось. Мне немного не хватило. Нужно 40 млн как минимум. Не хватило на всё, на что я хотел потратить, поэтому 40, а лучше 50 млн. Может, я и на 45 соглашусь», — рассуждал Исмаилов в беседе «Матч ТВ».
На что именно спортсмену не хватило аж 30 млн рублей — он не пояснил. Впрочем, это уже его личное дело.
К слову, после победы одухотворённый боец чуть ли не сразу после боя потребовал немедленной выплаты призовых. «30 лямов, пожалуйста, вот сюда. 30 лямов!» — восклицал спортсмен.
36-летний Исмаилов выступает на профессиональном уровне с 2011 года. За свою профессиональную карьеру он провёл 21 бой, в которых 17 раз победил и три раза проиграл. Ещё один поединок закончился для Исмаилова и его оппонента ничьёй.