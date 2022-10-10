Бывший боец UFC рассказал о финансовых условиях в промоушене

«Деньги имеют значение для меня. И дело здесь не столько в деньгах, сколько в такой большой разнице. Контракт подписан. Сделка, на которую я пошел, защищает моих детей и меня», — объяснил он.

Бургос в профессиональной карьере провел 18 боев, 15 из которых завершились победой. Он выступал в UFC с 2016 года.

В мае американский боец Тони Фергюсон пожаловался на маленький гонорар за поединки в UFC. По его мнению, глава промоушена Дэйна Уайт недоплачивает спортсменам. «Я хочу пойти и сделать пару вещей, но у меня есть этот парень прямо здесь, действующий как наркоторговец, говоря мне, что я не могу сделать это. Я хочу зарабатывать больше денег для своей семьи», — заявил Фергюсон.