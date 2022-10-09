Макгрегор может провести следующий поединок против Гэтжи

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор может провести следующий поединок против Джастина Гэтжи, передает MMA Pack в соцсетях. Макгрегор уже заявлял, что проведет следующий поединок в полусреднем весе. Гэтжи является основным претендентом на бой с Макгрегором.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Интересно, что Гэтжи несколько дней назад обвинил Макгрегора в употреблении запрещенных препаратов. Он выразил мнение, что ирландец употребляет стероиды. Последним поединком Макгрегора стал бой против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги. На его счету 22 победы и шесть поражений.