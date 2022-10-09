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1 час назад

Боец UFC Макгрегор может провести следующий поединок против Гэтжи

Газета.Ru

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор может провести следующий поединок против Джастина Гэтжи, передает MMA Pack в соцсетях. Макгрегор уже заявлял, что проведет следующий поединок в полусреднем весе. Гэтжи является основным претендентом на бой с Макгрегором.

Макгрегор может провести следующий поединок против Гэтжи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Интересно, что Гэтжи несколько дней назад обвинил Макгрегора в употреблении запрещенных препаратов. Он выразил мнение, что ирландец употребляет стероиды. Последним поединком Макгрегора стал бой против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги. На его счету 22 победы и шесть поражений.

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор заявил, что считает американского бойца Нейта Диаза самым сложным соперником за все бои, которые ему пришлось провести в карьере. Отвечая в социальной сети на вопрос болельщика о том, кто является самым жестким соперником в его карьере, спортсмен написал: "Нейт".

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