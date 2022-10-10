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1 час назад

Боец ММА Минеев проведет поединок перед отправкой на Украину

Lenta.ru

Российский боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев примет участие только в одном поединке перед отправкой в зону проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил промоутер Камил Гаджиев в интервью РИА Новости.

Минеев проведет поединок перед отправкой на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Минеев до ухода в армию сможет провести только бой по правилам кикбоксинга. Он будет драться с бразильцем ФернФернандо Родригесом», — сказал Гаджиев.

Он добавил, что поединок должен пройти 18 ноября в Москве, на «ЦСКА Арене». Вероятнее всего, спортсмены поборются за пояс Федерации кикбоксинга России.

30 сентября Минеев рассказал о предположительном месте службы в рамках частичной мобилизации.

«Сказали, что берут в разведку, скорее всего», — поделился он.

Боец подчеркнул, что прошел срочную и контрактную службу в ВДВ.

В октябре 2021 года Минеев победил нокаутом Магомеда Исмаилова в поединке на турнире AMC Fight Nights. Он удержал пояс чемпиона организации в среднем весе. Всего Минеев одержал 16 побед в MMA при единственном поражении и одной ничьей.

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