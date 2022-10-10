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1 час назад

Пауло Коста: вижу быструю и непрерывную деградацию США

Чемпионат.com

Бразильский боец смешанных единоборств Пауло Коста, выступающий в американском промоушене UFC, высказался о США, которые, по его мнению, переживают не лучшие времена.

Пауло Коста: вижу быструю и непрерывную деградацию США
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Как бразильцу, который часть года проживает в США, очень грустно видеть быструю и непрерывную деградацию этой удивительной страны и замечательных людей, живущих в ней! Боже, храни Америку», — написал Коста в своих соцсетях.

В общей сложности Коста провёл в смешанных единоборствах 16 боёв, в которых одержал 14 побед и потерпел два поражения. В последнем поединке он встречался с представителем США Люком Рокхолдом. Противостояние продлилось все раунды и завершилось победой Пауло единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Эта победа стала для бразильского бойца первой после двух поражений.

Чимаева сдерживает несколько бойцов во время стычки с Костой:

MMA,Люк Рокхолд,
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