Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+19° в 
USD 62.31EUR 60.80
Войти в почту
1 час назад

Оливейра пообещал нокаутировать Махачева в поединке за чемпионский титул UFC

Газета.Ru

Первый номер рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Чарльз Оливейра заявил, что одержит быструю победу нокаутом над российском бойцом смешанных единоборств (ММА) Исламом Махачевым.

Оливейра пообещал нокаутировать Махачева
Фото: Troy Taormina/USA TODAY SportsTroy Taormina/USA TODAY Sports

«Махачев держит удар на уровне Хабиба? Не могу сказать, я никогда не дрался с ним. Я уверен только в одном — у меня очень тяжелый удар. Если я попаду, он упадет. Я нокаутирую Ислама в первом раунде», — приводит слова Оливейры «Спорт-Экспресс».

Поединок состоится 22 октября в рамках турнира UFC 280. Бой возглавит турнир, Оливейра и Махачев поборются за титул чемпиона UFC в легком весе.

В последнем бою Махачев победил американского бойца Бобби Грина на турнире UFC Fight Night 202. Россиянин одержал победу в первом раунде техническим нокаутом. Отметим, что Махачев изначально должен был провести бой против Бенеила Дариуша, но ирано-американский боец получил травму. Грин оперативно согласился заменить Дариуша.

На счету Махачева десять побед подряд в UFC. Его соперник не знает поражений на протяжении 11 боев.

Ранее стало известно, что дагестанский блогер Хасбулла Магомедов по прозвищу Хасбик будет находиться в углу Ислама Махачева в бою с Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 280. Об этом в социальной сети сообщил менеджер Али Абдель-Азиз.

MMA,Чарльз Оливейра,Бобби Грин,Ислам Махачев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители