Оливейра пообещал нокаутировать Махачева

Первый номер рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Чарльз Оливейра заявил, что одержит быструю победу нокаутом над российском бойцом смешанных единоборств (ММА) Исламом Махачевым.
«Махачев держит удар на уровне Хабиба? Не могу сказать, я никогда не дрался с ним. Я уверен только в одном — у меня очень тяжелый удар. Если я попаду, он упадет. Я нокаутирую Ислама в первом раунде», — приводит слова Оливейры «Спорт-Экспресс».
Поединок состоится 22 октября в рамках турнира UFC 280. Бой возглавит турнир, Оливейра и Махачев поборются за титул чемпиона UFC в легком весе.
В последнем бою Махачев победил американского бойца Бобби Грина на турнире UFC Fight Night 202. Россиянин одержал победу в первом раунде техническим нокаутом. Отметим, что Махачев изначально должен был провести бой против Бенеила Дариуша, но ирано-американский боец получил травму. Грин оперативно согласился заменить Дариуша.
На счету Махачева десять побед подряд в UFC. Его соперник не знает поражений на протяжении 11 боев.
Ранее стало известно, что дагестанский блогер Хасбулла Магомедов по прозвищу Хасбик будет находиться в углу Ислама Махачева в бою с Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 280. Об этом в социальной сети сообщил менеджер Али Абдель-Азиз.