Оливейра пообещал нокаутировать Махачева

«Махачев держит удар на уровне Хабиба? Не могу сказать, я никогда не дрался с ним. Я уверен только в одном — у меня очень тяжелый удар. Если я попаду, он упадет. Я нокаутирую Ислама в первом раунде», — приводит слова Оливейры «Спорт-Экспресс».