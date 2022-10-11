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1 час назад

45-летний российский боец сообщил о предложении подписать новый контракт в UFC

Lenta.ruиещё 1

45-летний российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник сообщил о предложении Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) подписать новый контракт. Его слова приводит ТАСС.

45-летний российский боец сообщил о предложении подписать новый контракт в UFC
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Олейник пояснил, что его предыдущее соглашение с промоушеном закончилось в апреле 2022 года.

«Меня попросили подраться сверх контракта, я подрался. Что дальше, пока не знаю, не решил. UFC уже предложил [новый контракт]», — заявил боец.

2 октября Олейник потерпел поражение от шведа Илира Латифи на турнире UFC Vegas 61. Схватка прошла в Лас-Вегасе (США) и завершилась победой 39-летнего Латифи единогласным решением судей. Бой проходил в предварительном карде. 10 апреля россиянин одержал победу над американцем Джаредом Вандерой на турнире UFC 273.

Олейник выступает в UFC с 2014 года. В профессиональной карьере он провел 78 поединков, одержав 60 побед и потерпел 17 поражений. Еще один бой с его участием закончился вничью.

MMA,Алексей Олейник,
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