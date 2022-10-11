Польский боец UFC Гамрот заявил о желании подраться с Махачевым

Польский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Матеуш Гамрот рассказал о том, что он хочет получить поединок против россиянина Ислама Махачева, передает MMA News. "Это мой бой мечты. С тех пор как я начал заниматься ММА, я стремлюсь драться с сильнейшими. Ислам, безусловно, лучший боец в дивизионе. Я считаю, что он будущий чемпион", - сказал Гамрот. 22 октября в рамках турнира UFC 280 Махачев выйдет в октагон против бразильца Чарльза Оливейры. Бой возглавит турнир, Оливейра и Махачев поборются за титул чемпиона UFC в легком весе. В последнем бою Махачев победил американского бойца Бобби Грина на турнире UFC Fight Night 202. Россиянин одержал победу в первом раунде техническим нокаутом. Отметим, что Махачев изначально должен был провести бой против Бенеила Дариуша, но ирано-американский боец получил травму. Грин оперативно согласился заменить Дариуша. Ранее Махачев поделился ожиданиями от боя с бразильцем Чарльзом Оливейрой.