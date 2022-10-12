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57 минут назад

Хабиб Нурмагомедов: наше время с Фергюсоном ушло

Чемпионат.comиещё 1

Экс-боец UFC Хабиб Нурмагомедов дал комментарий по поводу того, что американец Тони Фергюсон продолжает участвовать в боях.

Хабиб Нурмагомедов: наше время с Фергюсоном ушло
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Время ушло. Его никто не сможет вернуть. Ни Хабиб, ни Тони — никто. У нас было свое время, но оно ушло. Он продолжает драться, но как бы… Деньги-то нужны. В Америке по счетам платить надо. И все, что он выиграл, я с уверенностью могу сказать, так как он калифорниец, так как я знаю всех калифорнийских бойцов — они платят, по-моему, 48 процентов. Все, что он выиграл, — сминусуй половину. По-любому надо драться. Он дерется дальше из-за денег, из-за счетов, налогов. У него семья, двое детей. Я его не виню. Просто время не приходит обратно. Когда оно уходит, оно не спрашивает, как тебя зовут», – рассказал Нурмагомедов в интервью UFC Russia.

MMA,Тони Фергюсон,Хабиб Нурмагомедов,
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