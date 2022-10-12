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1 час назад

Петр Ян рассказал о готовности к следующему поединку в UFC

Lenta.ru

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян рассказал о подготовке к следующему поединку в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), который он проведет против американца Шона О'Мэлли. Спортсмен опубликовал пост в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Петр Ян рассказал о готовности к следующему поединку в UFC
Фото: UFCUFC

«В боевой готовности! Остались крайние штрихи. Диета», — подписал боец фотографию с командой из тренажерного зала.

Ян добавил, что ему уже хочется запрыгнуть в клетку.

Ранее Ян также показывал подготовку к поединку с О'Мэлли, который пройдет 22 октября в Абу-Даби. Россиянин отрабатывал различные удары, в том числе проводил спарринг на голых кулаках.

Ян не дрался с апреля 2022-го. На UFC 273 ему не удалось вернуть титул чемпиона организации в поединке с Алджамейном Стерлингом. Американец одержал победу судейским решением.

Ян — бывший чемпион UFC в легчайшем весе. На его счету 16 побед при трех поражениях.

MMA,
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