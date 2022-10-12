Хабиб назвал любимого ученика своего отца

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вспомнил о том, что российский боец Ислам Махачев являлся одним из самых любимых учеников его отца.
Будучи тренером, Абдулманап Нурмагомедов воспитал немало звездных бойцов, включая сына Хабиба.
«Отец очень сильно верил в него. Отец, наверное, видел в нем потенциал, трудолюбие, дисциплину еще задолго до его больших успехов в октагоне», - рассказал Хабиб Нурмагомедов.
Теперь сам Хабиб займет место своего отца в углу Ислама Махачева в его поединке с бразильцем Чарльзом Оливейрой в главном событии турнира UFC 280 в Абу-Даби 22 октября.