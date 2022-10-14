Хабиб Нурмагомедов сделал заявлении о современных ММА

«Стагнирует ли сейчас индустрия ММА? Может, у меня погас огонь. Может быть. Но мне кажется, что да — ММА чуть-чуть подсели. Может, я и ошибаюсь. Думаю, что небольшой спад есть. Но звёзды всегда найдутся. Они всегда будут. Пиар-машина UFC очень мощная — они её создали за 30 лет. Думаю, они смогут. Но я уже практически не просыпаюсь по утрам, не смотрю бои», — сказал Нурмагомедов в интервью на канале UFC Russia в YouTube.