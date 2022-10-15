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1 час назад

Генри Сехудо обозначил слабые стороны Петра Яна

Чемпионат.comиещё 5

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо рассказал о слабых сторонах российского бойца Петра Яна.

Генри Сехудо обозначил слабые стороны Петра Яна
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«У Петра Яна впечатляющая ударная техника, но в остальном есть серьёзные дыры. Я буквально облизываю пальцы, глядя на недостатки его защиты. Любой парень, который будет придерживаться борцовского стиля боя, доставит Яну неприятности», — написал Сехудо на своей странице в «Твиттере».

35-летний Сехудо — бывший чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе. Генри становился чемпионом Олимпийских игр в вольной борьбе (Олимпиада 2008 года в Пекине (Китай)), является трёхкратным панамериканским чемпионом. Бой с О'Мэлли Ян проведёт 22 октября на турнире UFC 280.

MMA,Генри Сехудо,
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