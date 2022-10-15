Генри Сехудо обозначил слабые стороны Петра Яна

«У Петра Яна впечатляющая ударная техника, но в остальном есть серьёзные дыры. Я буквально облизываю пальцы, глядя на недостатки его защиты. Любой парень, который будет придерживаться борцовского стиля боя, доставит Яну неприятности», — написал Сехудо на своей странице в «Твиттере».