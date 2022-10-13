Боец ММА заявил о планах готовиться к следующему бою в Мариуполе

Российский боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев рассказал о подготовке к бою с бразильцем Фернандо Родригесом. Его слова приводит «Матч ТВ».

Фото: AMC FIGHT NIGHTS AMC FIGHT NIGHTS

«Я сейчас часто бываю в Мариуполе с нашими делегациями. Скорее всего, главную подготовку к бою буду проходить там», — заявил Минеев.

Он добавил, что в данный момент находится дома, одновременно готовится к началу службы и встрече с Родригесом.

О планах устроить бой российского бойца с бразильцем стало известно 10 октября. Поединок должен пройти по правилам кикбоксинга 18 ноября в Москве.

Ранее Минеев рассказал о предположительном месте службы в рамках частичной мобилизации.

«Сказали, что берут в разведку, скорее всего», — поделился он.

Спортсмен получил повестку 25 сентября.