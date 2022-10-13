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45 минут назад

Боец ММА Минеев заявил о планах готовиться к следующему бою в Мариуполе

Lenta.ru

Российский боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев рассказал о подготовке к бою с бразильцем Фернандо Родригесом. Его слова приводит «Матч ТВ».

Боец ММА заявил о планах готовиться к следующему бою в Мариуполе
Фото: AMC FIGHT NIGHTSAMC FIGHT NIGHTS

«Я сейчас часто бываю в Мариуполе с нашими делегациями. Скорее всего, главную подготовку к бою буду проходить там», — заявил Минеев.

Он добавил, что в данный момент находится дома, одновременно готовится к началу службы и встрече с Родригесом.

О планах устроить бой российского бойца с бразильцем стало известно 10 октября. Поединок должен пройти по правилам кикбоксинга 18 ноября в Москве.

Ранее Минеев рассказал о предположительном месте службы в рамках частичной мобилизации.

«Сказали, что берут в разведку, скорее всего», — поделился он.

Спортсмен получил повестку 25 сентября.

В октябре 2021 года Минеев победил нокаутом Магомеда Исмаилова в поединке на турнире AMC Fight Nights. Он удержал пояс чемпиона организации в среднем весе. Всего Минеев одержал 16 побед в MMA при единственном поражении и одной ничьей. На счету Родригеса 12 побед в 20 встречах.

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