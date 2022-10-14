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1 час назад

Камил Гаджиев считает, что Минееву будет тяжело в бою против Родригеса

Газета.Ru

Президент AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев поделился ожиданиями от поединка между россиянином Владимиром Минеевым и бразильцем Фернандо Родригесом, передает РИА «Новости».

Камил Гаджиев высказался о бое Минеева против Родригеса
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я посмотрел на Родригеса вживую. Я отчетливо осознал, как тяжело будет Володе. Считаю, что шансы соперников на победу можно оценить примерно как 50 на 50», — сказал Гаджиев.

Поединок пройдет 18 ноября по правилам кикбоксинга.

Свой последний бой Минеев провел 16 октября против Магомеда Исмаилова на турнире AMC Fight Nights. Он нокаутировал своего соперника в третьем раунде и защитил пояс в среднем весе.

Всего на счету Минеева 16 побед, одно поражение и одна ничья.

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