Камил Гаджиев высказался о бое Минеева против Родригеса

Президент AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев поделился ожиданиями от поединка между россиянином Владимиром Минеевым и бразильцем Фернандо Родригесом, передает РИА «Новости».
«Я посмотрел на Родригеса вживую. Я отчетливо осознал, как тяжело будет Володе. Считаю, что шансы соперников на победу можно оценить примерно как 50 на 50», — сказал Гаджиев.
Поединок пройдет 18 ноября по правилам кикбоксинга.
Свой последний бой Минеев провел 16 октября против Магомеда Исмаилова на турнире AMC Fight Nights. Он нокаутировал своего соперника в третьем раунде и защитил пояс в среднем весе.
Всего на счету Минеева 16 побед, одно поражение и одна ничья.