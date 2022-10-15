Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+10° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
3 часа назад

Американский боец UFC призвал Россию нанести ядерный удар по США

Газета.Ru

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шон Стрикланд призвал Россию нанести ядерный удар по США. Об этом он заявил в интервью экс-бойцу MMA Брендану Шаубу, опубликованном в YouTube.

Американский боец UFC призвал РФ нанести ядерный удар по США
Фото: Тwitter.com/ufcТwitter.com/ufc

"Американцы — самые большие неженки. Сколько сейчас американских чемпионов в UFC? Посмотрите на этого жесткого бразильца, который отправил меня в нокаут. Американцы чертовски мягкие — слишком много удобств, жизнь слишком хороша для вас. Я надеюсь, что Россия разнесет нас ядерным оружием, чтобы наши яйца стали чуть больше", — заявил спортсмен.

31-летний Стрикланд за карьеру провел 16 боев в UFC, в которых одержал 12 побед и четыре раза проиграл.

Ранее экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил о стагнации индустрии ММА. Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний поединок он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца — Абдулманапа Нурмагомедова, который также был тренером бойца.

MMA,Джастин Гэтжи,Хабиб Нурмагомедов,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители