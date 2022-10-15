Американский боец UFC призвал РФ нанести ядерный удар по США

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шон Стрикланд призвал Россию нанести ядерный удар по США. Об этом он заявил в интервью экс-бойцу MMA Брендану Шаубу, опубликованном в YouTube.
"Американцы — самые большие неженки. Сколько сейчас американских чемпионов в UFC? Посмотрите на этого жесткого бразильца, который отправил меня в нокаут. Американцы чертовски мягкие — слишком много удобств, жизнь слишком хороша для вас. Я надеюсь, что Россия разнесет нас ядерным оружием, чтобы наши яйца стали чуть больше", — заявил спортсмен.
31-летний Стрикланд за карьеру провел 16 боев в UFC, в которых одержал 12 побед и четыре раза проиграл.
Ранее экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил о стагнации индустрии ММА. Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний поединок он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца — Абдулманапа Нурмагомедова, который также был тренером бойца.