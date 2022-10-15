Американский боец UFC призвал РФ нанести ядерный удар по США

"Американцы — самые большие неженки. Сколько сейчас американских чемпионов в UFC? Посмотрите на этого жесткого бразильца, который отправил меня в нокаут. Американцы чертовски мягкие — слишком много удобств, жизнь слишком хороша для вас. Я надеюсь, что Россия разнесет нас ядерным оружием, чтобы наши яйца стали чуть больше", — заявил спортсмен.