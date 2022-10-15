Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+21° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
1 час назад

Александр Емельяненко женился на бывшей супруге

Илья Родин

Российский боец MMA Александр Емельяненко рассказал в социальных сетях, что снова сочетался законным браком. Его супругой стала Полина Селедцова, с которой он развелся в 2018 году. Об этом пишет РЕН ТВ.

Отмечается, что торжественная церемония бракосочетания прошла в Мещанском отделе ЗАГСа Москвы.

На кадрах видео Емельяненко предстал в стильном костюме с бабочкой. Счастливая невеста выбрала скромное белое платье.

«Самый лучший день», - написал боец под видео с церемонии.

Напомним, что первая свадьба между Александром и Полиной состоялась в 2015 году, в московской «Бутырке». В 2016 году спортсмен вышел из тюрьмы, в 2018 году развелся с молодой женой. Отношения возобновились летом 2021 года.

MMA,Видео,Александр Емельяненко,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители