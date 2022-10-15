Александр Емельяненко женился на бывшей супруге

Российский боец MMA Александр Емельяненко рассказал в социальных сетях, что снова сочетался законным браком. Его супругой стала Полина Селедцова, с которой он развелся в 2018 году. Об этом пишет РЕН ТВ.

Отмечается, что торжественная церемония бракосочетания прошла в Мещанском отделе ЗАГСа Москвы.

На кадрах видео Емельяненко предстал в стильном костюме с бабочкой. Счастливая невеста выбрала скромное белое платье.

«Самый лучший день», - написал боец под видео с церемонии.