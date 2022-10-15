Александр Емельяненко женился на бывшей супруге

Российский боец MMA Александр Емельяненко рассказал в социальных сетях, что снова сочетался законным браком. Его супругой стала Полина Селедцова, с которой он развелся в 2018 году. Об этом пишет РЕН ТВ.
Отмечается, что торжественная церемония бракосочетания прошла в Мещанском отделе ЗАГСа Москвы.
На кадрах видео Емельяненко предстал в стильном костюме с бабочкой. Счастливая невеста выбрала скромное белое платье.
«Самый лучший день», - написал боец под видео с церемонии.
Напомним, что первая свадьба между Александром и Полиной состоялась в 2015 году, в московской «Бутырке». В 2016 году спортсмен вышел из тюрьмы, в 2018 году развелся с молодой женой. Отношения возобновились летом 2021 года.