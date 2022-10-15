Александр Емельяненко: младший брат собирается защищать рубежи нашей Родины

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, почему родственники не пришли на его свадьбу.
«Сестра не приехала, она далеко, в Осколе. Младший брат собирается идти в армию по контракту, защищать рубежи нашей Родины. Поэтому тоже не стали его дергать», — сказал Александр Емельяненко на YouTube-канале «Ушатайка».
Стоит отметить, что известный боец Федор Емельяненко является старшим братом Александра.
25 сентября Емельяненко за 12 секунд проиграл Вячеславу Дацику. Их бой по правилам бокса стал главным поединком турнира промоушена Hardcore Boxing, прошедшего в Москве.
Александр Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. Он младший брат президента Союза ММА Федора Емельяненко.
6 ноября боец выйдет в октагон против основателя поп-ММА промоушена Arena Сергея Еркаева.