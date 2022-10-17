Емельяненко рассказал, что его брат отправится в зону СВО

Боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко заявил, что его младший брат Иван прошел медицинскую комиссию и отправляется служить по контракту в зону проведения специальной военной операции.
«Иван отправляется добровольцем в зону СВО по контракту. Я знаю, что он уже прошел медкомиссию. А когда именно он поедет, не могу сказать», — сказал Емельяненко «Матч ТВ».
Иван, младший брат Федора и Александра Емельяненко, является мастером спорта по боевому самбо и по рукопашному бою.
Ранее основатель лиги Hardcore Анатолий Сульянов рассказал, что бойцы Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик провели реванш.
«Дацик-Емельяненко II. Реванш. Уже завтра на Hardcore Boxing. Кто забрал второй бой?» — написал Сульянов в соцсетях.
25 сентября Емельяненко за 12 секунд проиграл Вячеславу Дацику. Их бой по правилам бокса стал главным поединком турнира промоушена Hardcore Boxing, прошедшего в Москве. 6 ноября Александр проведет бой с Сергеем Еркаевым.
Емельяненко — российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. Он младший брат президента Союза ММА Федора Емельяненко.