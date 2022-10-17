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57 минут назад

Младший брат Емельяненко отправился на спецоперацию добровольцем

Никита Бородкин

Боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко рассказал, что его младший брат Иван прошел медицинскую комиссию и отправляется служить в зону спецоперации добровольцем. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Емельяненко рассказал, что его брат отправится в зону СВО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Иван отправляется добровольцем по контракту. Я знаю, что он уже прошел медкомиссию. А когда именно он поедет, не могу сказать», — заявил Емельяненко.

Напомним, что младший брат Федора и Александра является мастером спорта по боевому самбо и по рукопашному бою. После школы он ушел в армию и выступал в боях лишь на любительском уровне.

Ранее стало известно, что Александр Емельяненко и боец ММА Вячелав Дацик провели повторный бой. 25 сентября Емельяненко за 12 секунд проиграл своему оппоненту и после этого потребовал реванша — результаты их новой встречи станут известны завтра, 18 октября.

MMA,Александр Емельяненко,
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