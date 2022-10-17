Емельяненко рассказал, что его брат отправится в зону СВО

Боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко рассказал, что его младший брат Иван прошел медицинскую комиссию и отправляется служить в зону спецоперации добровольцем. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Иван отправляется добровольцем по контракту. Я знаю, что он уже прошел медкомиссию. А когда именно он поедет, не могу сказать», — заявил Емельяненко.

Напомним, что младший брат Федора и Александра является мастером спорта по боевому самбо и по рукопашному бою. После школы он ушел в армию и выступал в боях лишь на любительском уровне.