Макгрегор высказался о реванше с Мейвезером

«Я побью Флойда, если мы проведём реванш. Невысказанная правда, но в первых раундах у меня многое получалось. Каждый удар достигал цели. Я играл в пинг-понг. Я выложусь в полную силу и прикончу Флойда», — написал Макгрегор в своих социальных сетях.