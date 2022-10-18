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52 минуты назад

Ян: если бы О’Мэлли был моим другом, я бы сказал ему покраситься в нормальный цвет

Чемпионат.com

Известный российский боец смешанных единоборств Пётр Ян, выступающий в промоушене UFC, высказался о будущем сопернике, американце Шоне О’Мэлли. Поединок с ним он проведёт в ночь с 22 на 23 октября мск на турнире UFC 280.

Российский боец Петр Ян высказался о сопернике О’Мэлли
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я смотрю на него с точки зрения бизнеса. Он популяризирует себя как определённый персонаж. Почему нет, если ему это нравится? Я не особо акцентирую внимание на его внешности. В принципе да, мы говорим и хайпуем. Но мне вообще без разницы на его внешность. Если бы он был моим другом, конечно, я бы сказал ему: «Тебе нужно побриться, либо покраситься в нормальный цвет», — сказал Ян в интервью журналисту Ариэлю Хельвани в программе The MMA Hour.

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