Российский боец Петр Ян высказался о сопернике О’Мэлли

«Я смотрю на него с точки зрения бизнеса. Он популяризирует себя как определённый персонаж. Почему нет, если ему это нравится? Я не особо акцентирую внимание на его внешности. В принципе да, мы говорим и хайпуем. Но мне вообще без разницы на его внешность. Если бы он был моим другом, конечно, я бы сказал ему: «Тебе нужно побриться, либо покраситься в нормальный цвет», — сказал Ян в интервью журналисту Ариэлю Хельвани в программе The MMA Hour.