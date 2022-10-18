Российский боец поделился ожиданиями от боя между Махачевым и Оливейрой

Российский боец Вячеслав Василевский поделился ожиданиями от боя за вакантный титул UFC в легком весе между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.

Фото: Sports.ru Sports.ru

«Несмотря на победную серию Оливейры и то, что он выступает в качестве чемпиона без титула, у него есть определенные пробе

Он очень опрометчиво идет вперед, пропускает много ударов. У меня нет никакого объяснения этим действиям. Наглядный пример, его последний бой с Джастином Гейджи.

У бразильца есть припрятанные в рукаве козыри в виде ударной техники или удушающих приемов. Он сильно бьет и неплохо двигается. Но неосторожность Чарльза может сыграть с ним злую шутку в бою с Махачевым.

Большой плюс Ислама в том, что он работает аккуратно, рационально и не получает большой урон. В этом поединке Махачев не будет форсировать события. На кону стоит титул. Плюс Оливейра сам пытается зарубиться, поэтому Ислам осторожно будет забивать раунд за раундом.

У него есть преимущество в ударной технике, есть подавляющее преимущество в борьбе в стойке – в тейкдаунах. У Ислама хорошая база боевого самбо.

Возможно, Оливейра лучше делает приемы внизу, но физика и контроль на стороне Махачева. Он не будет рубиться: осторожная работа в стойке и перевод на землю с контролем. Соответственно Ислам победит единогласным решением судей», – считает Василевский.

Бой Махачева и Оливейры 22 октября возглавит UFC 280 в Абу-Даби.

Александр Емельяненко: «Абдулманап говорил, что Махачев – следующий чемпион. И я с ним согласен»