Хабиб обратился к Махачеву в преддверии его боя с Оливейрой

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в своих социальных сетях, обратившись к своему приятелю, претенденту на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) Исламу Махачеву. В настоящий момент Ислам готовится к поединку с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Он состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 280.