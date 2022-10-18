Александр Емельяненко ответил на слова Фёдора

«Я видел эти интервью. Мне кажется, Фёдору надо начать с себя. Есть такая поговорка: в чужом глазу соринку видишь, а в своём бревна не заметишь. Поэтому пусть Фёдор за себя говорит. А я ничего за него говорить не буду», — сказал Александр Емельяненко на пресс-конференции.