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35 минут назад

Александр Емельяненко ответил на слова Фёдора о том, что ему нужно навести порядок в душе

Чемпионат.com

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на слова своего брата Фёдора о том, что ему нужно навести порядок в душе.

Александр Емельяненко ответил на слова Фёдора
Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

«Я видел эти интервью. Мне кажется, Фёдору надо начать с себя. Есть такая поговорка: в чужом глазу соринку видишь, а в своём бревна не заметишь. Поэтому пусть Фёдор за себя говорит. А я ничего за него говорить не буду», — сказал Александр Емельяненко на пресс-конференции.

Напомним, в настоящий момент Александр Емельяненко проводит подготовку к поединку с главой промоушена «Арена» Сергеем Еркаевым. Противостояние должно состояться 6 ноября на арене ЦСКА. В последнем бою Емельяненко встречался с соотечественником Вячеславом Дациком и уступил нокаутом на 12-й секунде первого раунда.

А. Емельяненко: так будет летать голова Еркаева в нашем бою.

MMA,Александр Емельяненко,
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