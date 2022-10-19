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1 час назад

Двалишвили – о конфликте с Яном: «Все совершают ошибки, мы прощаем его»

Sports.ru

Рейтинговый боец легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили заявил, что считает завершенным конфликт с Петром Яном

Двалишвили – о конфликте с Яном: «Все совершают ошибки, мы прощаем его»
Фото: Sports.ruSports.ru

Напомним, что бойцы обменивались оскорблениями во время противостояния россиянина с Алджамейном Стерлингом, чьим спарринг-партнером является Мераб.

«Я уважаю этого парня. Он хороший боец, хороший семейный человек, но мы бойцы. Он говорил плохо о моем друге, поэтому Петр не

Он говорил всякий мусор. Ян сказал, что если они встретят нашу команду, то убьют нас. Что за бред вообще? Зачем он это сказал?

Но ладно, все совершают ошибки. Мы прощаем его. Все нормально. Удачи ему, но мы посмотрим, что случится», – сказал Двалишвили.

MMA,Петр Ян,
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