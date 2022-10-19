Двалишвили – о конфликте с Яном: «Все совершают ошибки, мы прощаем его»

Рейтинговый боец легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили заявил, что считает завершенным конфликт с Петром Яном

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Напомним, что бойцы обменивались оскорблениями во время противостояния россиянина с Алджамейном Стерлингом, чьим спарринг-партнером является Мераб.

«Я уважаю этого парня. Он хороший боец, хороший семейный человек, но мы бойцы. Он говорил плохо о моем друге, поэтому Петр не

Он говорил всякий мусор. Ян сказал, что если они встретят нашу команду, то убьют нас. Что за бред вообще? Зачем он это сказал?