Ислам Махачев объяснил, почему хочет залезть на клетку после боя с Оливейрой

Российский боец ММА, претендующий на титул чемпиона UFC в легком (до 70,3 кг) весе, Ислам Махачев рассказал, что в случае победы над Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 280 хочет забраться на клетку.
— Отметить именно эту победу, забравшись на клетку, я бы хотел, потому что у меня будет возможность сделать это с поясом. Я хотел сделать это впервые именно с поясом чемпиона, — сказал Махачев на пресс конференции.
Для бойца из России этот бой станет 13 м в UFC с 2015 года.На счету Махачева 22 победы и 1 поражение, у бразильца Оливейры 33 победы и 8 поражений. Прямую трансляцию турнира UFC 280 смотрите из Абу Даби 22 октября начиная с 21:00 по московскому времени на «Матч ТВ».