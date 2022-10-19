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1 час назад

Ислам Махачев объяснил, почему хочет залезть на клетку после боя с Оливейрой

Матч ТВ

Российский боец ММА, претендующий на титул чемпиона UFC в легком (до 70,3 кг) весе, Ислам Махачев рассказал, что в случае победы над Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 280 хочет забраться на клетку.

Ислам Махачев объяснил, почему хочет залезть на клетку после боя с Оливейрой
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Отметить именно эту победу, забравшись на клетку, я бы хотел, потому что у меня будет возможность сделать это с поясом. Я хотел сделать это впервые именно с поясом чемпиона, — сказал Махачев на пресс конференции.

Для бойца из России этот бой станет 13 м в UFC с 2015 года.На счету Махачева 22 победы и 1 поражение, у бразильца Оливейры 33 победы и 8 поражений. Прямую трансляцию турнира UFC 280 смотрите из Абу Даби 22 октября начиная с 21:00 по московскому времени на «Матч ТВ».

MMA,Чарльз Оливейра,Ислам Махачев,
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