Оливейра заявил, что вызовет на бой Хабиба Нурмагомедова

Бразильский боец Чарльз Оливейра планирует провести поединок против бывшего обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова в случае победы над россиянином Исламом Махачевым. О этом Оливейра заявил журналистам в среду.
Бой между Махачевым и Оливейрой за титул чемпиона UFC в легком весе пройдет 22 октября в Абу-Даби.
"Да, это бой, который должен состояться. Я выиграю у Ислама, и бой против Хабиба [Нурмагомедова] станет реальностью. Я заставлю его вернуться", - сказал Оливейра.
Нурмагомедову 34 года, он завершил карьеру в 2020 году после победы над Джастином Гэтжи. Нурмагомедов является партнером Махачева по команде.
Оливейре 33 года, на его счету 33 победы и 8 поражений, еще 1 бой был признан несостоявшимся.