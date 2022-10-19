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1 час назад

Оливейра заявил, что вызовет на бой Хабиба Нурмагомедова

ТАСС

Бразильский боец Чарльз Оливейра планирует провести поединок против бывшего обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова в случае победы над россиянином Исламом Махачевым. О этом Оливейра заявил журналистам в среду.

Оливейра заявил, что вызовет на бой Хабиба Нурмагомедова
Фото: СоцсетиСоцсети

Бой между Махачевым и Оливейрой за титул чемпиона UFC в легком весе пройдет 22 октября в Абу-Даби.

"Да, это бой, который должен состояться. Я выиграю у Ислама, и бой против Хабиба [Нурмагомедова] станет реальностью. Я заставлю его вернуться", - сказал Оливейра.

Нурмагомедову 34 года, он завершил карьеру в 2020 году после победы над Джастином Гэтжи. Нурмагомедов является партнером Махачева по команде.

Оливейре 33 года, на его счету 33 победы и 8 поражений, еще 1 бой был признан несостоявшимся.

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