Оливейра заявил, что вызовет на бой Хабиба Нурмагомедова

Бразильский боец Чарльз Оливейра планирует провести поединок против бывшего обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова в случае победы над россиянином Исламом Махачевым. О этом Оливейра заявил журналистам в среду.

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Бой между Махачевым и Оливейрой за титул чемпиона UFC в легком весе пройдет 22 октября в Абу-Даби.

"Да, это бой, который должен состояться. Я выиграю у Ислама, и бой против Хабиба [Нурмагомедова] станет реальностью. Я заставлю его вернуться", - сказал Оливейра.

Нурмагомедову 34 года, он завершил карьеру в 2020 году после победы над Джастином Гэтжи. Нурмагомедов является партнером Махачева по команде.