Экс-чемпион UFC Нурмагомедов заявил, что ближайшие 10 лет хочет весить 93 кг

"Нужно контролировать себя, свой вес — это очень важно. Я держу себя на 93 кг. Ближайшие 10 лет я хочу держать себя на 93 кг, это моя цель. Не выше 93 кг. Ниже — очень тяжело держаться. 88,89 кг — тяжело. Нужна диета, а на диете у тебя нет хорошей энергии, сахар нельзя", - сказал Хабиб.