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1 час назад

Экс-чемпион UFC Нурмагомедов заявил, что ближайшие 10 лет хочет весить 93 кг

Газета.Ruиещё 1

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов в видео на YouTube-канале "Wahed" рассказал, сколько планирует весить в ближайшие 10 лет.

Экс-чемпион UFC Нурмагомедов заявил, что ближайшие 10 лет хочет весить 93 кг
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Нужно контролировать себя, свой вес — это очень важно. Я держу себя на 93 кг. Ближайшие 10 лет я хочу держать себя на 93 кг, это моя цель. Не выше 93 кг. Ниже — очень тяжело держаться. 88,89 кг — тяжело. Нужна диета, а на диете у тебя нет хорошей энергии, сахар нельзя", - сказал Хабиб.

Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний поединок он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца — Абдулманапа Нурмагомедова, который также был тренером бойца. Он скончался летом 2020 года из-за осложнений, вызванных перенесенной коронавирусной инфекцией. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Ранее Хабиб Нурмагомедов назвал займы с процентами и ростовщичество большим грехом на уровне убийства.

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