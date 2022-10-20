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2 часа назад

Волкановски назвал Емельяненко и Яна величайшими российскими бойцами ММА в истории

Газета.Ruиещё 1

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегкой весовой категории Александр Волкановски назвал имена двух величайших российских бойцов смешанных единоборств (ММА) в истории.

Чемпион UFC назвал имена двух величайших российских бойцов ММА в истории
Фото: Газета.руГазета.ру

«Величайший боец ММА из России? Очевидно, что это Федор Емельяненко – легендарный боец. Петр Ян – мой друг, поэтому его тоже внесу в этот список. Что я знаю о России? Там очень много жестких ребят. Я тренировался со многими русскими в Таиланде. У них хорошая борьба, очень дерзкая», – сообщил Волкановски в интервью Metaratings.ru.

Ранее Волкановски поделился ожиданиями от поединка между россиянином Петром Яном и Шоном О'Мэлли.

«Ян – мой чувак и уже заявил о себе. Ему нравится ломать людей, просчитывая их, а затем убирая. Он очень жесткий», — сказал Волкановски.

Поединок должен пройти 22 октября в Абу-Даби в карде турнира UFC 280.

Напомним, в апреле Алджамейн Стерлинг в титульном поединке одержал победу над Яном раздельным решением судей. В этом поединке именно россиянин считался фаворитом. В первом раунде соперники избрали «разведывательную» тактику, а во втором и третьем инициативу захватил американец. В четвертом и пятом раунде Петр Ян, казалось бы, выглядел предпочтительнее, но в итоге судьи отдали победу Стерлингу.

MMA,Александр Волкановски,Петр Ян,Федор Емельяненко,
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