Чемпион UFC назвал имена двух величайших российских бойцов ММА в истории

«Величайший боец ММА из России? Очевидно, что это Федор Емельяненко – легендарный боец. Петр Ян – мой друг, поэтому его тоже внесу в этот список. Что я знаю о России? Там очень много жестких ребят. Я тренировался со многими русскими в Таиланде. У них хорошая борьба, очень дерзкая», – сообщил Волкановски в интервью Metaratings.ru.