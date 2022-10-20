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59 минут назад

Хабиб признался, что не скучает по боям

Газета.Ru

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил, что не вернется в октагон, передает MMA Mania.

Хабиб сделал неожиданное признание
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Честно говоря, я не скучаю по боям. Всю мою жизнь это было в моих руках, а не в моем сердце. Бои никогда не были в моем сердце. Я оставляю этот спорт в покое, без себя", - сказал Хабиб.

Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний поединок он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи.

Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца — Абдулманапа Нурмагомедова, который также был тренером бойца. Он скончался летом 2020 года из-за осложнений, вызванных перенесенной коронавирусной инфекцией. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC. Ранее Хабиб объяснил, почему не считает себя тренером.

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