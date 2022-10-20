Хабиб сделал неожиданное признание

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил, что не вернется в октагон, передает MMA Mania.
"Честно говоря, я не скучаю по боям. Всю мою жизнь это было в моих руках, а не в моем сердце. Бои никогда не были в моем сердце. Я оставляю этот спорт в покое, без себя", - сказал Хабиб.
Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний поединок он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи.
Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца — Абдулманапа Нурмагомедова, который также был тренером бойца. Он скончался летом 2020 года из-за осложнений, вызванных перенесенной коронавирусной инфекцией. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC. Ранее Хабиб объяснил, почему не считает себя тренером.