Чемпион UFC заявил о желании провести бой против Махачева

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе австралиец Александр Волкановски хочет провести бой против россиянина Ислама Махачева. Об этом он в четверг рассказал ТАСС.
Махачев 22 октября в Абу-Даби проведет бой против бразильца Чарльза Оливейры за титул чемпиона UFC.
"Я хотел бы провести бой против Ислама Махачева. Думаю, что он фаворит в поединке против Оливейры. Если он выиграет, с удовольствием проведу объединительный бой с ним", - сказал Волкановски.
Волкановски является первым номером рейтинга UFC вне зависимости от весовых категорий. На его счету 25 побед и одно поражение.