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1 час назад

Чемпион UFC Волкановски заявил о желании провести бой против Махачева

ТАСС

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе австралиец Александр Волкановски хочет провести бой против россиянина Ислама Махачева. Об этом он в четверг рассказал ТАСС.

Чемпион UFC заявил о желании провести бой против Махачева
Фото:  UFC Russia UFC Russia

Махачев 22 октября в Абу-Даби проведет бой против бразильца Чарльза Оливейры за титул чемпиона UFC.

"Я хотел бы провести бой против Ислама Махачева. Думаю, что он фаворит в поединке против Оливейры. Если он выиграет, с удовольствием проведу объединительный бой с ним", - сказал Волкановски.

Волкановски является первым номером рейтинга UFC вне зависимости от весовых категорий. На его счету 25 побед и одно поражение.

MMA,Чарльз Оливейра,Александр Волкановски,Ислам Махачев,
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