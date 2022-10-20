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1 час назад

Махачев заявил о намерении превзойти Нурмагомедова

Lenta.ru

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев заявил о намерении превзойти успех соотечественника Хабиба Нурмагомедова. Об это он рассказал во время пресс-конференции перед поединком с бразильцем Чарльзом Оливейрой на YouTube-канале UFC.

Махачев хочет превзойти Нурмагомедова
Фото: UFCUFC

«Я собираюсь провести больше защит титула, чем Хабиб. Позже я перейду в другой дивизион», — поделился планами спортсмен.

Махачев выразил уверенность, что, если у него получится это сделать, Нурмагомедов будет только рад.

Поединок Махачева и Оливейры возглавит турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби 23 октября. Победитель станет обладателем вакантного титула чемпиона организации в легком весе.

Махачев провел в UFC 12 поединков, потерпел одно поражение и одержал 11 побед (из них десять подряд). В активе Оливейры 30 боев в UFC, в которых он одержал 21 победу и потерпел восемь поражений. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Он трижды защитил титул, после чего завершил карьеру. Спортсмен одержал 29 побед в 29 поединках по правилам MMA. Последний бой россиянин провел в октябре 2020 года, оказавшись сильнее американца Джастина Гейджи.

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