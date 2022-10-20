Махачев хочет превзойти Нурмагомедова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев заявил о намерении превзойти успех соотечественника Хабиба Нурмагомедова. Об это он рассказал во время пресс-конференции перед поединком с бразильцем Чарльзом Оливейрой на YouTube-канале UFC.

Фото: UFC UFC

«Я собираюсь провести больше защит титула, чем Хабиб. Позже я перейду в другой дивизион», — поделился планами спортсмен.

Махачев выразил уверенность, что, если у него получится это сделать, Нурмагомедов будет только рад.

Поединок Махачева и Оливейры возглавит турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби 23 октября. Победитель станет обладателем вакантного титула чемпиона организации в легком весе.

Махачев провел в UFC 12 поединков, потерпел одно поражение и одержал 11 побед (из них десять подряд). В активе Оливейры 30 боев в UFC, в которых он одержал 21 победу и потерпел восемь поражений. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.