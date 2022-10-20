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36 минут назад

Нурмагомедов рассказал о цели на ближайшие десять лет

Lenta.ru

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов раскрыл цель на ближайшие десять лет. Его слова приводит YouTube-канал Wahed.

Хабиб Нурмагомедов раскрыл цель на ближайшие десять лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Нурмагомедов заявил, что намерен поддерживать вес 93 килограмма ради работы тренером. «Хочу хорошо выглядеть на такой работе. Я сейчас в кэмпе с ребятами, хочу быть с ними вровень на кроссфите», — сказал спортсмен. Он добавил, что ему тяжело соблюдать диету из-за потери энергии.

Ранее боец рассказал об изменении спортивной формы после завершения карьеры. «Мне придется тренироваться по 5-6 часов в день или же выбрать счастливую жизнь. Конечно же, я выбираю быть счастливым», — поделился он.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Он трижды защитил титул, после чего завершил карьеру. Спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках по правилам MMA. Последний бой россиянин провел в октябре 2020 года, оказавшись сильнее американца Джастина Гейджи. В настоящее время экс-чемпион занимается тренерской деятельностью.

MMA,Хабиб Нурмагомедов,
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