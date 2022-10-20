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1 час назад

Российский боец Петр Ян толкнул О'Мэлли во время дуэли взглядов перед турниром UFC-280

Газета.Ruиещё 1

Перед турниром UFC-280 в Абу-Даби прошла официальная официальная церемония дуэли взглядов между Петро Яном и Шоном О'Мэлли. Их поединок пройдет 22 октября.

Российский боец толкнул американца. После чего обоих тут же увели по разным сторонам. Видео инцидента доступно в Telegram-канале UFC Russia.

29-летний Ян имеет в своем активе в смешанных единоборствах 16 побед и три поражения. Дважды он проиграл американцу Алджамейну Стерлингу. Первый раз он уступил ему титул чемпиона в легчайшем весе из-за запрещенного удара, второе поражение Ян потерпел решением судей.

Ранее Петр Ян перед поединком с Шоном О'Мэлли ответил на упреки соперника в низком росте.

По данным официальных источников, рост россиянина составляет 1,71 метра. Рост американца — 1,80 метра.

«Какая разница, какой рост? Вы просто посмотрите, как он выглядит, он же как девушка с дороги, просто посмотрите на него», — сказал российский боец журналистам.

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