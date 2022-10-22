22 октября в Абу-Даби состоится бой за вакантный чемпионский титул в лёгком весе между россиянином Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой из Бразилии.

Бой Махачев — Оливейра на UFC 280 начнётся не ранее 22:15 мск.

Посмотреть бой UFC 280 Ислам Махачев — Чарльз Оливейра можно на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». Также все бои карда UFC 280 будут доступны через приложение UFC Fight Pass.

Аналитики выбрали фаворита – это Ислам Махачев. Поставить на победу россиянина можно с коэффициентом 1.55, что приблизительно равно 60% вероятности. Успех бразильца Оливейры эксперты оценили в 2.55 — это примерно 39% вероятности. Если судьи примут решение о ничейном исходе, сыграет коэффициент 70.00 (1%).