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2 часа назад

Соннен объяснил, за счёт чего О'Мэлли может победить Яна на UFC 280

Чемпионат.com

Бывший американский претендент на титул UFC Чейл Соннен высказал мнение, что его соотечественник Шон О'Мэлли способен победить россиянина Петра Яна, если выберет определённую тактику на поединок. Противостояние состоится на UFC 280 завтра, 22 октября.

Соннен объяснил, за счёт чего О'Мэлли может победить Яна на UFC 280
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Шону О'Мэлли лучше бы выиграть первый раунд. И да, кстати, ему должно быть по силам это сделать. Если он действительно разбирается в этом спорте, то должен прикасаться к своему сопернику, а затем уходить на дистанцию. Таким образом, на Яна будет оказываться давление. Для Петра это может стать проблемой.

А вообще я считаю, что Шон обладает навыками, необходимыми для победы во всех трёх раундах. Но ему придётся сделать несколько вещей — О'Мэлли должен будет избегать борьбы с Яном, который может постараться уложить его на землю. Так вот если Шон собирается выиграть этот бой, ему придётся выиграть его в стойке», — сказал Соннен на своём канале в YouTube.

Ян показал свой обед в преддверии боя с О’Мэлли.

MMA,Чейл Соннен,
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