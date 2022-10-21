Соннен объяснил, за счёт чего О'Мэлли может победить Яна на UFC 280

«Шону О'Мэлли лучше бы выиграть первый раунд. И да, кстати, ему должно быть по силам это сделать. Если он действительно разбирается в этом спорте, то должен прикасаться к своему сопернику, а затем уходить на дистанцию. Таким образом, на Яна будет оказываться давление. Для Петра это может стать проблемой.



А вообще я считаю, что Шон обладает навыками, необходимыми для победы во всех трёх раундах. Но ему придётся сделать несколько вещей — О'Мэлли должен будет избегать борьбы с Яном, который может постараться уложить его на землю. Так вот если Шон собирается выиграть этот бой, ему придётся выиграть его в стойке», — сказал Соннен на своём канале в YouTube.