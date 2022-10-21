Махачеву предсказали досрочную победу над Оливейрой

22 октября в главном событии UFC 280 в Абу-Даби россиянин Ислам Махачев и бразилец Чарльз Оливейра будут биться за чемпионский пояс в легком весе.
Мнение экспертов насчет исхода поединка разделилось примерно пополам, но отечественные мастера ММА все, как один, уверены в победе Махачева.
«Думаю, это будет зрелищный и равный боя раунда до третьего-четвертого. Потом Ислам финиширует Оливейру», - высказал свое мнение российский боец смешанных единоборств Алексей Махно.
Чемпион AMC Fight Nights в полусреднем весе Дмитрий Бикрев предполагает, что Ислам включит свой главный козырь – борьбу, и задушит соперника.
А российский боец ММА Иван Штырков, комментируя показную уверенность бразильца, заявил, что тот просто еще не встречался с такими соперниками, как Махачев.
«Его соперниками были ребята с громкими именами, которые поддавались на стремление Оливейры устроить шоу. Но Махачев придет не за зрелищем, он придет за титулом. Он будет делать все четко и планомерно... Это будет досрочная победа. Махачев задушит Оливейру. К третьему раунду все закончится», - предположил Штырков