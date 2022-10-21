Махачеву предсказали досрочную победу над Оливейрой

«Его соперниками были ребята с громкими именами, которые поддавались на стремление Оливейры устроить шоу. Но Махачев придет не за зрелищем, он придет за титулом. Он будет делать все четко и планомерно... Это будет досрочная победа. Махачев задушит Оливейру. К третьему раунду все закончится», - предположил Штырков