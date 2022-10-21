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40 минут назад

Глава UFC высказался о следующем сопернике Чимаева

Lenta.ru

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт высказался о следующем сопернике шведского бойца смешанного стиля (MMA) Хамзата Чимаева. Его слова приводит BJPenn.

Глава UFC высказался о следующем сопернике Чимаева
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Глава промушена заявил, что Чимаев может провести бой против американца Колби Ковингтона. «Я бы хотел провести этот бой в Англии», — добавил он.

Турнир UFC 285 запланирован на 18 марта и должен пройти в Лондоне. Ожидается, что в главном поединке вечера встретятся американец Камару Усман и британец Леон Эдвардс.

Ранее Уайт заявил, что хочет перехода Чимаева в средний вес.

«Больше никаких боев в промежуточном весе», — подчеркнул он.

Изначально 11 сентября Чимаев должен был подраться с американцем Нэйтом Диасом в главном бою турнира UFC 279. Однако швед провалил взвешивание и был заменен Тони Фергюсоном. В итоге Чимаев встретился с Кевином Холландом во втором по значимости поединке и одержал победу на третьей минуте боя.

Всего в активе Чимаева 12 побед и ни одного поражения.

MMA,Хамзат Чимаев,Колби Ковингтон,Леон Эдвардс,
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