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1 час назад

Хасбик побил Волкановски и отобрал у него чемпионский пояс

Чемпионат.com

Пресс-служба UFC выпустила новый видеоролик с участием дагестанского блогера Хасбуллы Магомедова, известного многим как Хасбик. Вместе с ним в ролике снялся чемпион UFC в лёгком весе Алекс Волкановски. На видео Хасбик заходит в помещение, где сидит Волкановски, после чего нападает на австралийского бойца, сбивает его с ног и продолжает избивать. Затем Хасик отбирает у Алекса его чемпионский пояс.

Хасбик побил Волкановски и отобрал у него чемпионский пояс
Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Хасбик избивает Волкановски

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на официальном Youtube-канале UFC.

Ранее Хасбик в своих социальных сетях подтвердил, что действительно подписал долгосрочный контракт с UFC, детали которого будут разглашены в конце года. Промоушен уже начал выпускать одежду, посвящённую блогеру. 22 октября в Абу-Даби пройдёт турнир UFC 280, на котором Алекс Волкановски будет запасным бойцом в главном поединке вечера между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.

MMA,Чарльз Оливейра,Ислам Махачев,
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