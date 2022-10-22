Хасбик побил Волкановски и отобрал у него чемпионский пояс

Пресс-служба UFC выпустила новый видеоролик с участием дагестанского блогера Хасбуллы Магомедова, известного многим как Хасбик. Вместе с ним в ролике снялся чемпион UFC в лёгком весе Алекс Волкановски. На видео Хасбик заходит в помещение, где сидит Волкановски, после чего нападает на австралийского бойца, сбивает его с ног и продолжает избивать. Затем Хасик отбирает у Алекса его чемпионский пояс.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Хасбик избивает Волкановски

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на официальном Youtube-канале UFC.