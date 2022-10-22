Резников заявил о превосходстве Оливейры над Махачевым

«Фаворит – Махачев, но не думаю, что этот бой будет для него проходным. В партере Чарльз тоже силен, а в стойке он превосходит Ислама. Он отправлял в нокдаун и нокауты ребят-ударников, тех же Порье и Чендлера. Так что ему более выгодно бой в стойке. Махачев же его будет переводить, не думаю, что бразилец сможет в партере что-то сделать ему. Так что мой прогноз – победа Ислама по очкам».