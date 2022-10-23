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3 часа назад

Шон О’Мэлли сделал репост шутки про судей в бою с Петром Яном

Чемпионат.comиещё 29

Американский боец смешанных единоборств Шон О’Мэлли с иронией отреагировал на судейское решение в бою с россиянином Петром Яном на турнире UFC 280, который состоялся в ночь с 22 на 23 октября в Абу-Даби.

Глава UFC оценил поражение Петра Яна фразой «на тоненького»
Фото:  Joe Camporeale / Reuters Joe Camporeale / Reuters

Шон сделал в своих социальных сетях репост фотографии своих персональных фанатов, которые поддерживали его с арены в Абу-Даби. Снимок был подписан словами: «Судьи боя Петра Яна и Шона О’Мэлли».

Напомним, О’Мэлли победил раздельным решением (29-28, 29-28 и 28-29), несмотря на то, что уступил Яну по всем ключевым пунктам статистики. Это поражение стало для Петра Яна третьим в четырёх последних поединках в UFC. Всего на его счету 16 побед в ММА при четырёх неудачах. Для Шона О’Мэлли эта победа стала 16-й в карьере при одном поражении.

MMA,Петр Ян,
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