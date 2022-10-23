Глава UFC оценил поражение Петра Яна фразой «на тоненького»

Американский боец смешанных единоборств Шон О’Мэлли с иронией отреагировал на судейское решение в бою с россиянином Петром Яном на турнире UFC 280, который состоялся в ночь с 22 на 23 октября в Абу-Даби.

Фото: Joe Camporeale / Reuters Joe Camporeale / Reuters

Шон сделал в своих социальных сетях репост фотографии своих персональных фанатов, которые поддерживали его с арены в Абу-Даби. Снимок был подписан словами: «Судьи боя Петра Яна и Шона О’Мэлли».