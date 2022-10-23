Стало известно, что сказал Чимаев перед дракой с Нурмагомедовым на UFC 280

Бойцы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзат Чимаев и Абубакар Нурмагомедов повздорили во время турнира UFC 280 в Абу-Даби. В сети опубликовали видео, на котором слышно, что сказали друг-другу бойцы. Чимаев подошел поздороваться, но задел Абубакара рукой, на что Нурмагомедов заявил, что можно было поздороваться иначе. Чимаев заявил "Я делаю как хочу". Абубакар ответил: "Не будешь ты делать так, как хочешь". После этого бойцы вступили в драку. Потасовка произошла после главного боя на турнире между Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой. Охрана разняла Нурмагомедова и Чимаева, после чего бойцов отвели друг от друга, но они продолжили словесную перепалку. Сообщалось, что некоторое время назад у двух бойцов случился конфликт после того, как Чимаев написал провокационный пост. Позже их помирили. Абубакар Нурмагомедов на турнире UFC 280 победил соотечественника Гаджи Омаргаджиева в андеркарде единогласным решением судей. Чимаев побывал на турнире в качестве зрителя. Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что Хамзат Чимаев и Абубакар Нурмагомедов помирились.