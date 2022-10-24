Чимаева и брата Хабиба успокаивал Кадыров

Орёл выступил миротворцем. Раньше он был другим.

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После триумфальной победы Ислама Махачева в чемпионском бою с Чарльзом Оливейрой в зрительном зале UFC 280 произошла потасовка. Скандальный Хамзат Чимаев, и ранее не ладивший с командой Хабиба, сцепился с двоюродным братом легендарного Орла — Абубакаром Нурмагомедовым. Точных ударов нанесено не было: после пары промахов драчунов растащили многочисленные секьюрити турнира. Сам Хабиб со спокойным лицом наблюдал за ситуацией из октагона, где праздновал победу Махачев.

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Суть конфликта оказалась донельзя банальной. Чимаев подошёл поздороваться и задел Абубакара рукой. Тому не понравилось, и брат Орла сразу недовольно окликнул чеченского шведа. Чимаев развернулся, выслушал упрёк Абубакара и ответил: «Я делаю так, как хочу». Нурмагомедов парировал, сказав: «Не будешь ты делать так, как хочешь». Этого оказалось достаточно для потасовки! Понятно, что, если бы спортсмены не были изначально агрессивно настроены друг к другу, ничего бы не случилось.

Скандал получился достаточно громким: на пресс-конференции о нём высказался даже Дана Уайт, впрочем, открестившийся от ситуации. Действительно, самый хайповый боец промоушена Чимаев подрался с родственником Хабиба и членом главной команды UFC. Неудивительно, что конфликт вызвал столь большой интерес. Однако заинтересованные стороны постарались погасить его как можно скорее. Удивительно, но функцию миротворца выполнял даже глава Чечни Рамзан Кадыров, тепло относящийся к Чимаеву.

«Нервы бывают напряжены до предела не только в октагоне, но и снаружи. Каждый из зрителей переживает за спортсмена, а бойцы и вовсе испытывают такие же эмоции, как и на ринге. Поэтому неудивительно, что на пределе эмоций возникают недопонимания. Между Хамзатом Чимаевым и Абубакаром Нурмагомедовым нет никакой ссоры – убедился лично и передаю эту информацию недо

Не раздувайте из этого проблему вселенского масштаба и не пытайтесь подначивать и дразнить спортсменов и их болельщиков. Подобное случается, в том числе и между братьями. Но тут имело место именно недоразумение, которое разрешилось. Мы были и будем братьями, ин ша Аллах! Так что не пишите ерунду, не берите грех на душу, за каждое скверное слово придётся отвечать перед Всевышним!» – написал Кадыров в социальных сетях.

Хабиб, с годами ставший более мудрым и менее агрессивным, тоже продемонстрировал миротворческие навыки. После чего отрапортовал о примирении: «То, что произошло в Абу-Даби, никак нас не красит. Уже наелись этим. В интернете все пишут про это. Даже историческое событие для Ислама отошло на второй план. Мы встретились все вместе. Пообщались. Извинились друг перед другом, обнялись. Надеюсь, в дальнейшем мы будем собираться только по хорошим поводам. Сейчас пояс выиграл Ислам. Следующим это может сделать Хамзат. Надеюсь, таких инцидентов больше никогда не произойдёт».