Емельяненко прокомментировал победу Махачева

Боец MMA Александр Емельяненко прокомментировал победу россиянина Ислама Махачева над бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 280. Мнение Емельяненко передает «Спорт-Экспресс».
«Очень хорошо выиграл, очень мне понравился. Динамичный, тактичный, физически развитый, эмоционально», - сказал спортсмен.
Он отметил, что Махачев - хороший боец, показывающий хорошие результаты и демонстрирующий высокий класс боев на мировой арене.
«Сегодня наши спортсмены доказывают, что они лучшие», - подытожил Емельяненко.
Бой между Махачевым и Оливейрой прошел накануне в Абу-Даби (ОАЭ). Махачев победил удушающим приемом во втором раунде и стал чемпионом в легком весе UFC. Боец посвятил свою победу отцу Хабиба Нурмагомедова. Он рассказал, что готовился и тренировался всю жизнь ради этого момента.
Сейчас на счету россиянина 23 победы и 1 поражение.