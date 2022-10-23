Емельяненко прокомментировал победу Махачева

Бой между Махачевым и Оливейрой прошел накануне в Абу-Даби (ОАЭ). Махачев победил удушающим приемом во втором раунде и стал чемпионом в легком весе UFC. Боец посвятил свою победу отцу Хабиба Нурмагомедова. Он рассказал, что готовился и тренировался всю жизнь ради этого момента.