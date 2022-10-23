Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+8° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
1 час назад

Емельяненко прокомментировал победу Махачева

Майк Габриелян

Боец MMA Александр Емельяненко прокомментировал победу россиянина Ислама Махачева над бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 280. Мнение Емельяненко передает «Спорт-Экспресс».

Емельяненко прокомментировал победу Махачева
Фото: UFC RussiaUFC Russia

«Очень хорошо выиграл, очень мне понравился. Динамичный, тактичный, физически развитый, эмоционально», - сказал спортсмен.

Он отметил, что Махачев - хороший боец, показывающий хорошие результаты и демонстрирующий высокий класс боев на мировой арене.

«Сегодня наши спортсмены доказывают, что они лучшие», - подытожил Емельяненко.

Бой между Махачевым и Оливейрой прошел накануне в Абу-Даби (ОАЭ). Махачев победил удушающим приемом во втором раунде и стал чемпионом в легком весе UFC. Боец посвятил свою победу отцу Хабиба Нурмагомедова. Он рассказал, что готовился и тренировался всю жизнь ради этого момента.

Сейчас на счету россиянина 23 победы и 1 поражение.

Ранее в Госдуме оценили шансы Махачева сохранить титул чемпиона UFC.

MMA,Чарльз Оливейра,Ислам Махачев,Хабиб Нурмагомедов,Александр Емельяненко,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители