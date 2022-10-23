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1 час назад

Стивен Сигал поддержал Петра Яна после поражения от Шона О’Мэлли. Фото

Чемпионат.com

Известный актёр, продюсер и мастер боевых искусств Стивен Сигал поддержал российского бойца смешанных единоборств Петра Яна после поражения от американца Шона О’Мэлли на турнире UFC 280.

Стивен Сигал поддержал Петра Яна после поражения от Шона О’Мэлли
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В сети появилось кадры, на которых Сигал подошёл к Яну после боя и обменялся с ним парой фраз. После этого российский боец ушёл в подтрибунное помещение.

Напомним, О’Мэлли победил раздельным решением (29-28, 29-28 и 28-29), несмотря на то, что уступил Яну по всем ключевым пунктам статистики. Это поражение стало для Петра Яна третьим в четырёх последних поединках в UFC. Всего на его счету 16 побед в ММА при четырёх неудачах. Для Шона О’Мэлли это 16-я победа в карьере при одном поражении.

MMA,Стивен Сигал,
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