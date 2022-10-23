Глава UFC отреагировал на драку Чимаева с братом Хабиба

Глава UFC Дэйна Уайт спокойно отреагировал на потасовку между бойцом Хамзатом Чимаевым и Абубакаром Нурмагомедовым, двоюродным братом бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба, в зрительном зале в Абу-Даби. Он отметил, что такое нередко бывает в этом виде спорта. Об этом пишет портал MMA Fighting.

Отмечается, что конфликт между бойцами возник после боя Ислама Махачева с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

По данным портала, Чимаев мирно общался с Нурмагомедовым, даже пожал ему руку. Затем Хамзат толкнул Абубакара и началась потасовка. Охранники с трудом разняли бойцов.