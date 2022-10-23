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1 час назад

Глава UFC отреагировал на драку Чимаева с братом Хабиба на UFC 280

Илья Родин

Глава UFC Дэйна Уайт спокойно отреагировал на потасовку между бойцом Хамзатом Чимаевым и Абубакаром Нурмагомедовым, двоюродным братом бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба, в зрительном зале в Абу-Даби. Он отметил, что такое нередко бывает в этом виде спорта. Об этом пишет портал MMA Fighting.

Глава UFC отреагировал на драку Чимаева с братом Хабиба
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что конфликт между бойцами возник после боя Ислама Махачева с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

По данным портала, Чимаев мирно общался с Нурмагомедовым, даже пожал ему руку. Затем Хамзат толкнул Абубакара и началась потасовка. Охранники с трудом разняли бойцов.

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В ответ на вопросы журналистов Уайт подчеркнул, что не может привести подробности схватки. Он пояснил, что драки нередко случаются в зрительном зале. В особенности часто затевает потасовки Чимаев.

MMA,Чарльз Оливейра,Ислам Махачев,
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